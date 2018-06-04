Селекционерът на националния отбор на Франция по футбол Дидие Дешан обяви окончателния състав от 23-ма футболисти, на които ще разчита за световното първенство в Русия, което започва след 10 дни.

Франция е в група с Дания, Перу и Австралия на Мондиал 2018.

Списък на футболистите от националния отбор на Франция:

Вратари: Юго Лорис ("Тотнъм"), Стив Манданда ("Олимпик" Марсилия), Алфонс Ареола (ПСЖ)

Защитници: Рафаел Варан ("Реал" Мадрид), Адил Рами ("Олимпик" Марсилия), Джибрил Сидибе ("Монако"), Самюел Юмтити ("Барселона"), Бенджамен Менди ("Манчестър Сити"), Бенджамен Пaвар ("Щутгарт"), Люка Ернандес ("Атлетико" Мадрид), Преснел Кимпембе (ПСЖ)

Халфове: Блес Матюиди ("Ювентус"), Пол Погба ("Манчестър Юнайтед"), Н`Голо Канте ("Челси"), Тома Лемар ("Монако"), Корентен Толисо ("Байерн" Мюнхен), Стивън Н'Зонзи ("Севиля")

Нападатели: Оливие Жиру ("Челси"), Антоан Гризман ("Атлетико" Мадрид), Килиан Мбапе (ПСЖ), Усман Дембеле ("Барселона"), Набил Фекир ("Олимпик" Лион), Флориан Товен ("Олимпик" Марсилия).