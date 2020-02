Още една лоша новина за Кике Сетиен. След тежката травма на Луис Суарес, Усман Дембеле скъса бедрен мускул и няма да играе до края на сезона.

"Тестовете, проведени във вторник, на Усман Дембеле показаха, че играчът има пълно проксимално разкъсване на подбедрицата в дясното бедро", съобщиха от "Барселона". "В следващите часове ще бъде взето решение относно лечението, което ще последва за неговото възстановяване", се казва още в обръщението.

INJURY UPDATE | Tests carried out on Ousmane Dembélé today have confirmed that he has a complete proximal hamstring tear in his right thigh. In the next few hours a decision will be made on the treatment to be followed for his recovery. pic.twitter.com/fk7KgzaMC6