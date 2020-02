Футболистът на "Тотнъм" Деле Али поднесе своите извинения на последователите си в социалните мрежи, след като си направи шега с... коронавируса.

В кратко видео в платформата "Снапчат" полузащитникът се появи с шапка и маска, а след това насочи камерата към мъже от азиатски произход, които говорят. Али изглеждаше угрижен в тази компания. "Корона какво! Гледайте със звук", гласеше описанието към видеото. Али публикува и снимка, до която написа, че е твърде бърз, за да бъде заразен.

