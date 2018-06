Вратарят на Испания Давид де Хеа ще иска бързо да забрави снощния мач от световното първенство срещу Португалия. Срещата в Сочи завърши при резултат 3:3, а стражът на "Манчестър Юнайтед" допусна фрапантна грешка при гола на Кристиано Роналдо за 2:1.

В стила на Лорис Кариус от финала в Шампионската лига, Де Хеа позволи на топката да мине през ръцете му. Реакците в социалните мрежи не закъсняха, а най-щастливи от грешката на стража на "Манчестър Юнайтед" бяха феновете на "Ливърпул".

"Туитър" вече изобилства от мемета и забавни компилации.

"Де Хеа е новият Кариус"...

"Когато Де Хеа срещне Кариус"...

"Кой всъщност се крие зад маската на Де Хеа?

Според някои потребители, проблемът идва от идентичните прически на двамата вратари

След финала в Шампионската лига тъжният Кариус заяви, че едва ли друг вратар би се представил толкова лошо. Уби, само няколко седмици по-късно, Де Хеа го опроверга.

Име: Давид де Хеа

Професия: Лорис Кариус

А някои хора дори предположиха, че испанецът е допуснал тази грешка, за да не бъде купен от "Реал" Мадрид...