Футболното дерби от 15-ия кръг на френската Лига 1 между "Монако" и "Пари Сен Жермен" беше отложено. Причината са проливните валежи, които наводниха терена на стадион "Луи Втори".

Мачът трябваше да се изиграе в 22:00 ч. днес (1 декември) и да бъде "черешката на тортата" в кръга.

Само че времето във Франция е изключително лошо, като за областта е обявен червен код заради проливни валежи. Въпреки опитите на организаторите, теренът няма да може да бъде пригоден за игра.

Новата дата на мача ще бъде оповестена скоро. От "Монако" вече информираха привържениците си, че закупените билети ще важат и за новия мач. Привържениците също могат да върнат пропуските и да получат парите си.

For those wondering, our Tip from Monaco v PSG won't be played today due to heavy rain.



Not sure if they've announced when the game will be replayed pic.twitter.com/A9jn3OQBbh