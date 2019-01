"Манчестър Юнайтед" победи "Тотнъм" с 1:0 в едно от най-чаканите дербита в английската Висша лига. Но не това е най-важното! Най-важен е той! Човекът, който направи успеха за "червените дяволи" възможен. Не става дума за голмайстора Маркъс Рашфорд, нито за мениджъра Оле Гунар Солскяер, който вече еднолично оглавява класацията на тима за най-добър старт начело на тима с шестата си поредна победа.

Той е Давид де Хеа! Вратарят-стена! Любимецът на феновете на "Юнайтед"! Стражът, който направи цели 11 спасявания през второто полувреме, когато футболистите на "Тотнъм" хвърлиха всичко в атака.

В крайна сметка топката нито веднъж не се оплете в мрежата на испанеца, който след мача заключи: "Перфектна нощ на "Уембли".

Феновете на тима обаче отидоха по-далеч. Те обявиха Де Хеа за спасител на всичко и всички!

"Де Хеа можеше да спаси "Титаник", пишат едни.

David De Gea could have saved Titanic pic.twitter.com/GiNDh4OKeF — FRANKIE BERRY™ (@frankieberry20) January 13, 2019

Докато други дори са сигурни, че динозаврите са щели още да ходят по Земята, ако вратарят е трябвало да хваща астероида, за който се предполага, че е причината за изчезването на вида.

De Gea could have saved the dinosaurs from extinction. pic.twitter.com/blyiu1CP5E — Footy Humour (@FootyHumour) January 13, 2019

Естествено Де Хеа е и най-добрата защита на планетата срещу космически заплахи.

A list of things De Gea could save#ManchesterUnited pic.twitter.com/CJ5TX7NTEt — kev (@trillkevooo) January 13, 2019

Вратарят може да действа и в политиката и да спаси "Великобритания от Брекзит".

De Gea with more saves in the second half than any other keeper in a full game this season. Not bad, that fella. — Paddy Power (@paddypower) January 13, 2019

Де Хеа можел да замени и обещаната от президента на САЩ Доналд Тръмп стена по границата с Мексико. При това на половин цена.

Donald Trump wants to build a wall costing $300 Billion.



He could buy David de Gea for $150 Million. pic.twitter.com/d1jxVfRVSa — Football Mumble (@football_mumble) January 13, 2019

Феновете имат и по-тривиални предположения. Испанецът бил единственият, който може да спаси брака на своя фенка.

My marriage — HERCULES (@ArtThouStinks) January 13, 2019

Или друг привърженик от оплешивяване.

My hairline — George (@GeorgeHajdu) January 13, 2019

Познавачите на романтичните отношения пък са категорични - хубаво е в живота си да имате поне един човек, който да ви гледа по начина, по който Хуан Мата гледа своя съотборник след мача.

Find someone who looks at you the way Juan Mata looks at David De Gea...



Watch in-game clips and highlights with the Sky Sports app: https://t.co/qSgl6MG3Fg pic.twitter.com/oBb0hhwVWx — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) January 13, 2019

Ромелу Лукаку също похвали стража на "Юнайтед", като с картинка показа, че вратата буквално е била затворена.