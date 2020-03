Свикнали сме да мислим за Жозе Моуриньо като за своенравния футболен мениджър, който прави каквото си иска. В условията на пандемия от коронавирус обаче имаме възможност да видим Специалния и като добър, хрисим и съобразителен.

Португалецът не се колеба да запретне ръкави и да помогне на благотворителните организации, които се грижат за хората в риск.

My place of birth, Enfield had an extra helper for @age_uk today. Delivering essential goods to the elderly. Nice one, Jose. #THFC pic.twitter.com/fYSxTIOOoK

Моуриньо обиколи домовете на възрастни хора в Енфийлд, Лондон, за да им достави стоки от първа необходимост.

"Тук съм за да помагам. Всеки от нас може да достави храна, да дари пари или да бъде доброволец", заяви мениджърът на "Тотнъм".

Той беше заснет и как подготвя самите пакети, които възрастните хора получават.

Thanks so much to @josemourinhotv for coming to help us today in #Enfield @ageuklondon to support our our appeal and work for the community #THFC please donate https://t.co/S1QrRpyCV3 pic.twitter.com/5nLtrK5Wzi