Футболистът на "Манчестър Юнайтед" Даниел Джеймс преживя кошмарен четвъртък! Въпреки че са сред фаворитите за спечелване на трофея в Лига Европа, "червените дяволи" завършиха 0:0 с АЗ Алкмаар.

За Джеймс обаче неприятностите започнаха със стъпването в тунела. Тогава до него застана високичко момче. То трябваше да бъде негов придружител като един от талисманите, с които играчите излизат на терена.

Футболистът е висок 170 см. Детето също "гони" този ръст.

When you’re smaller than the mascot. Someone is definitely trolling Daniel James pic.twitter.com/zVhqvAWhRO