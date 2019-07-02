Световната и двукратна европейска шампионка Станимира Петрова не остави никакво съмнение в превъзходството си в Минск, донасяйки на България единствения златен медал от боксовия турнир.

При прибирането си в България Петрова сподели, че се е разплакала от радост: "Може би това беше най-приятният момент от всичките пъти, в които е свирил химна. Тръгнаха ми сълзите от удоволствие и гордост.", каза Станимира Петрова.

На другия полюс бяха емоциите на Даниел Асенов, който остана със сребърно отличие след дискусионно съдийско решение във финала: "Мисля, че това ще продължи винаги. Вече съм напълно убеден. Аз знам, че съм победител от тази среща. Не можех да повярвам. 10 минути треньорът ми обяснява, че съм победител. Аз не мога да осмисля, че съм загубил. Изобщо не мога да отреагирам. Още не мога да повярвам какво се случи.", каза Тайсъна от Кукорево.

На европейските игри в Минск българските боксьори спечелиха пълен комплект медали, като с бронзово отличие се окичи Габриела Димитрова.