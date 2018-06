До четвъртък вечер звездата на Миши Батшуай не блестеше особено ярко на световното първенство в Русия. Срещу Англия обаче белгийският нападател не остана незабелязан.

Днес целият свят говори за комичното му изпълнение, което бе провъзгласено за едно от най-забавните в историята на мондиалите.

В 51-ата минута Аднан Янузай от Белгия вкара на Англия за 1:0, а в радостта си Батшуай взе топката и я изрита с пълна сила. Коженото кълбо обаче срещна гредата и се върна обратно в лицето на нападателя.



"Това празнуване е надценено! Трябва да измисля нещо ново... В мига, в който топката ме удари, знаех, че съм прецакан", написа с чувство за хумор Батшуай в социалните мрежи.

Ahahha I knew I would be f*cked the minute I come to my mentions why am I so stupid bro shit hurts — Michy Batshuayi (@mbatshuayi) 28 юни 2018 г.

Съотборникът му Аксел Витсел също се позабавлява и публикува негова снимка до гредата: "Всичко между тях вече е наред", написа Витсел.

Guys it's all good between them pic.twitter.com/1fLdTTc1eE — Axel Witsel (@axelwitsel28) 28 юни 2018 г.



Рио Фърдинанд пък посъветва: "Деца, не правете това у дома!".



Футболните фенове масово твърдят, че "това е най-великият и забавен момента в историята на световните първенства":

Michy Batshuayi goal celebration: off the post, off the face pic.twitter.com/Rv3uh6STKo — Ryan Rosenblatt (@RyanRosenblatt) 28 юни 2018 г.



"Батшуай и може би първия му точен удар в мача", гласи друг пост в мрежата.