Кловис Фернандес е най-известният бразилски футболен фен. Посещава седем поредни световни първенства и безкористно подкрепя "Селесао" в добро и лошо.

През 2015 г. губи живота си след 9-годишна битка с рака. Последният му голям турнир е домашният Мондиал през 2014 г., където Бразилия отпада на полуфиналите от Германия след срамното 1:7.

Преди да си отиде от този свят Кловис става едно от най-разпознаваемите лица по стадионите. Превръща се в символ на безграничната любов към петкратните световни шампиони.

Него вече го няма, но синовете му Франк и Густаво не смятат, че той трябва да бъде забравен. Затова заминат за Русия, за да продължат неговия завет.

