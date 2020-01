В света на дартса нова година означава нов... шампион. И ако съдим за следващите 12 месеца по последния такъв, то ни очакват едни доста цветни и леко налудничави дни!

Питър Райт успя да свали от трона Майкъл ван Гервен и за първи път в своята кариера да прегърне големия трофей, след като се наложи убедително със 7:3 сета.

Дартсът е от онези спортове, в които единоборствата липсват. Феновете го приемат за чисто забавление, като най-често в залите те са разположени на маси, хапват и пийват, а най-атрактивните попадат в полезрението на камерите с комичните си костюми.

Само че и те затихват и гледат с възхищение, когато пред мишената застане Питър с прозвището "Змийската захапка".

Райт е роден в Шотландия през 1970 г. Започва да се занимава професионално с дартс през 1995 г. Първите години са трудни, като той често се отказва, но съпругата му Джоана е неговата опора и не го оставя да загърби голямата си страст.

Така Райт се присъединява Професионалната дартс асоциация през 2004 г. Турнир след турнир той си проправя път към световния елит. През 2017 г. той печели Откритото първенство на Великобритания. Преди успеха му на световното преди ден, най-доброто му представяне беше от същата година, когато достигна полуфинал.

Но да оставим настрани стилът му на игра. Да се върнем на прическата му!

Райт е любимец на публиката заради своя неподражаем, цветен и забавен стил. Той излиза пред феновете под звуците на танцувална песен на Питбул и... танцува. Подскачането от единия до другия край на сцената се е превърнало в негова запазена марка.

Но то не е най-емблематичното! Вижте прическата му!

Питър се появява винаги с много висок пънкарски гребен в различни цветове. Отстрани на главата си винаги има нарисувана змия, заради прякора му. Не си мислете, че той идва заради големия хъс за победа или желанието на Райт да "умъртви" противниците си. Просто "Змийска захапка" е любимата му енергийна напитка.

Световният шампион е оставил грижите за косата си в ръцете на най-близкия си човек. Талантливата му съпруга Джоана работи като фризьор в собствения си салон. Когато мъжът ѝ е на състезание, тя пътува с него, за да оформи емблематичната му прическа. Идеи за нея дава дъщеря им.

За Питър времето, в което Джоана се грижи за косата му, е възможност да си почине и да се концентрира. А тези шедьоври на главата му често отнемат около 2 часа.

"Дъщеря ми решава с какъв цвят да съм, тъй като тя е изпробвала всички върху себе си. Никой друг не ги прави тези неща, а на мен просто ми хареса. Това са моят ритуал преди да изляза в битка. На Джо веднъж ѝ отне 4 часа и половина, за да ми направи косата. Не трябваше да мърдам! Ако мръдна, тя ме шляпва по главата. В 9 от 10 пъти тя решава как ще изглеждам. Тя е шефът!", разказа световният шампион.

А ако се чудите как изглежда той, когато не е на турнир, ето така:

Just been to @Sofology today to order a new sofa. Thanks to Sophie for all her help and the cup of tea. pic.twitter.com/tvhBxrTYWo