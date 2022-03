Първият българин в Мейджър лигата на САЩ и Канада по бейзбол беше официално представен! Йоанис Александров е на 17 години и вече подписа първия си професионален договор с "Чикаго Къбс".

Той ще носи фланелката с номер 9, както се вижда от официалните му снимки.

Контрактът на българина, който играеше като кетчер за "София Блус", но от лятото тренираше с новите си съотборници, е за 6 години. Преди да финализира сделката, той премина медицински прегледи.

"Посрещнаха ме много добре. Всички треньори говориха с мен и ме поздравиха. Особено треньорът на батерите Грег Браун, тъй като в скаутския доклад съм получил коефициент 80 за сила на батиране. Радват се, че съм в отбора", разказа Йоанис.

The #Cubs have signed Yoanis Aleksandrov. He is officially the first Bulgarian baseball player to sign with a club from the United States.



The 17-year-old catcher and outfielder of the champion “Sofia Blues” signed a 6-year contract. pic.twitter.com/T7nC7fnsdo