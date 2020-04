Четирима футболисти на "Арсенал" нарушиха правилата за социална дистанция, съобщава таблоидът "Сън". Рекордната покупка на "топчиите" Никола Пепе бе заснет с приятели на футболно игрище в Северен Лондон, докато Давид Луис и Гранит Джака са забелязани заедно в парк в Саутгейт. Александър Лаказет пък е заснет как си говори с мъж, който чисти колата му.

FOUR Arsenal stars have become the latest Premier League Covidiots to break government lockdown rules. Nicolas Pepe kicked a ball around with others outside, Lacazette gets close to a valeter who he asked to clean his car, Luiz and Xhaka had a get-together during the lockdown pic.twitter.com/vTY0uunS3F