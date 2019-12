"Ливърпул" спечели с 5:2 градското дерби с "Евертън" и запази аванса си от осем точки на върха във Висшата лига. "Червените" подобриха клубния си рекорд с 32-ата поредна шампионатна победа, която бе и под номер 100 за мениджъра Юрген Клоп в елита на Англия.

След края на двубоя на "Анфийлд" феновете в социалните мрежи обърнаха внимание на една доста интересна тактика, приложена от Върджил ван Дайк срещу Мойс Кийн.

Снимка: Getty Images

Вторият в класацията за "Златната топка" спира изстрел на юношата на "Ювентус" не как да е, а с вик.

Van Dijk tries to put Kean off by screaming at him while Kean was through on goal. pic.twitter.com/PYyOIUmbBI — Main Team (@MainTeamSports) 5 декември 2019 г.

При резултат 4:2 в полза на домакините, младият италианец се озова на отлична стрелкова позиция срещу Адриан, но тогава холандският бранител изкрещява силно и Кийн пропуска.

Потребителите в социалните мрежи засипаха с похвали Ван Дайк, отбелязвайки страхотния му тактически прийом спрямо играча на "карамелите".

See Van Dijk shouting as Kean hits the ball to put him off? Top class shithousery. #lfc #LIVEVE — Stuart van Zeller (@StewyvZ) 4 декември 2019 г.

Van Dijk shouting at Moise Kean as he was shooting, he definitely shat his pants — Jack Rowlands (@_jackrowlands) 4 декември 2019 г.