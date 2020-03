Европейските турнири - Шампионска лига и Лига Европа са отложени за неопределен период от време, съобщи УЕФА, след като се появи информацията, че финалите на надпреварите са изместени с един месец.

Decisions on dates for other UEFA competitions, whether club or national team for men or women, will be taken and announced in due course.