Капитанът на "Наполи" Лоренцо Инсиние трябваше да прибягва до оригинални методи, за да се... покаже по телевизията.

По време на изпълнението на химна на Шампионска лига в срещата от осминафиналите на неговия тим с "Барселона", италианецът дръпна до себе си детето, с което излезе на терена.

Самият Инсиние е висок едва 1,63 см, но талисманът му беше един от най-високите на терена.

Това не е първият път, в който футболистът "страда" заради високо дете до него. Като част от италианския национален отбор през 2018 г. му се падна доста по-висок... малчуган, който през цялото време на химна стоя до него.

Whoever is in charge of organizing Italy’s mascots is definitely taking the piss out of Insigne pic.twitter.com/Bm4TVxBfzL