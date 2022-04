Бруно Фернандеш подписа нов договор с "Манчестър Юнайтед" до юни 2026-а с опция за удължаване с още една година, съобщиха официално от клуба.

Португалският национал се присъедини към "червените дяволи" от "Спортинг" Лисабон през януари 2020-а и се превърна в ключов играч за тима.

Той има 49 гола и 39 асистенции в 117 мача във всички турнири, въпреки че формата му спадна през този сезон.

Португалецът ще получава около 15 милиона евро на сезон.

@B_Fernandes8 has penned a new deal at Old Trafford! #MUFC