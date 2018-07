Nella vita puoi essere un grande campione, vincere le partite e fare un sacco di goal, ma la cosa principale deve rimanere sempre la tua famiglia. E oggi sono qua, con mia moglie Silvija e mia figlia Aurora che compie il suo primo anno di vita. Non avrei mai pensato di provare una gioia così grande come quella di diventare padre e di vedere la mia piccola crescere giorno dopo giorno. Ringrazio mia moglie che è una madre incredibile, e dedica tutta se stessa per crescere al meglio nostra figlia. Oggi è un grande giorno e l’ho voluto condividere con voi. Vi abbraccio.

