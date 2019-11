Благой Иванов - Багата може да загуби мача си срещу Дерик Люис в една от най-престижните вериги за бойни спортове UFC, но част от българина придоби легендарен статут в социалните мрежи.

Става дума за... брадичката му!

ММА феновете по света все още не можеха да повярват, че бившият световен шампион по бойно самбо от България е получи толкова удари в лицето от своя противник, но не се строполи на пода.

"Звездата на вечерта е брадичката на Благой Иванов", пишат почитатели.

Performance of the night goes to Blagoy Ivanov’s chin #UFC244 — Stainless Neil (@djstylistik) November 3, 2019

"Благой Иванов може да поема удари. Това е", впечатлен е друг.

Blagoy Ivanov can take a punch



that's it. that's the tweet#UFC244 — rollerblade (@gohawksgo76ers) November 3, 2019

А от какво всъщност е направена брадичката на Багата?

От измисления герой Тони Старк, който създава неразрушимия костюм на Айрън Мен?

What it looked like when Blagoy Ivanov's chin was created.... pic.twitter.com/B3GpJppsdD — Bruce Blitz (@BruceBlitz) November 3, 2019

От гранит?

Blagoy Ivanov has a granite chin.



Derrick Lewis is sooo strong as well.

The way he just gets up of the ground is crazy power.



What a Fight.

Don't know how there wasn't a knockout.#UFC244 — Charlie Bishop (@AECharlieBish) November 3, 2019

От цял блок гранит?

@_stranglesquad actual image of blagoy ivanov’s chin #UFC244 pic.twitter.com/cBW5VU4H6F — Emo NY nigga AKA Timb Burton (@Gold17ocks) November 3, 2019

Или от телефони "Нокиа 3310"?

What is Blagoy Ivanov's chin made of? Derrick Lewis is landing bombs on him#UFC244 pic.twitter.com/6dUfvSErDm — MMA India (@MMAIndiaShow) November 3, 2019

Огромна част от почитателите на ММА битките в социалните мрежи сочат българина за победител, въпреки че двама от тримата съдии дадоха предимство на Люис.

so Derrick Lewis won by split decision, not sure how I feel about that, I think blagoy Ivanov clearly won #UFC244 — . (@roxasnelson) November 3, 2019

Според тях Багата е бил "ограбен" в решението на реферите.

I say this as a Derrick Lewis FAN: Blagoy Ivanov got ROBBED in that decision. I had it 30-27 for Blagoy without a doubt. I'm glad FOR Lewis that he was awarded the victory, BUT I do think he lost that fight in reality. Guess it's never NOT true: can't leave it up to the judges. — Michael J. Stanek (@tapoutrightnow) November 3, 2019

Но всички са категорични - Иванов си е спечелил доста нови фенове след боя в октагона.

I think Blagoy Ivanov just earned some new fans, what a warrior and tough SOB #UFC244 — Dan (@d12dan20) November 3, 2019

Blagoy Ivanov somehow managed to absorb some major shots with such unbelievable resilience and worked so hard to neutralise the constant knockout threat with an effective grapple game but Derrick Lewis really made an impact with those devastating blows, such a close call #UFC244 — JNSports (@JNSports1) November 3, 2019

Освен един, който... загуби 500 долара.