Тази вечер се изиграха двубоите от първия кръг на груповата фаза в Лига Европа. Българският шампион "Лудогорец" направи летящ старт, разбивайки гостуващиуя ЦСКА Москва с 5:1 в своята група 8.
Така "орлите" са едноличен лидер, след като в другия деубой фаворитът "Еспаньол" стигна само до 1:1 с "Ференцварош".
В група 11 националът Васил Божиков си отбеляза автогол, но това не попречи на неговия "Слован" Братислава да спечели домакинството си на "Бешикташ". Словааците се наложиха с 4:2.
Всички резултати и голмайстори
Група 1:
АПОЕЛ Никозия - "Дюделанж" 3:4
0:1 - Синани (36)
0:2 - Синани (51)
1:2 - Павлович (54)
2:2 - Де Винсенти (56 - дузпа)
3:2 - Павлович (58)
3:3 - Щолц (72)
3:4 - Синани (82)
"Карабах" - "Севиля" 0:3
0:1 - Ернандес (62)
0:2 - Ел Хадади (78)
0:3 - Торес (85)
Група 2:
"Динамо" Киев - "Малмьо" 1:0
1:0 - Буялски (84)
"Копенхаген" - "Лугано" 1:0
1:0 - Сантос (50)
Група 3:
"Базел" - "Краснодар" 5:0
1:0 - Буа (9)
2:0 - Буа (40)
3:0 - Цуфи (53)
4:0 - Вилхена (54) (автогол)
5:0 - Окафор (79)
"Хетафе" - "Трабзонспор" 1:0
1:0 - Анхел (18)
Група 4:
ПСВ Айндховен - "Спортинг" Лисабон 3:2
1:0 - Мален (20)
2:0 - Коатес (25)
2:1 - Бруно Фернандеш (39)
3:1 - Баумгартъл (48)
3:2 - Мендеш (82)
ЛАСК Линц - "Розенборг" 1:0
1:0 - Холанд (45)
Група 5:
"Рен" - "Селтик" 1:1
1:0 - Нианг (38 - дузпа)
1:1 - Кристи (59 - дузпа)
"Клуж" - "Лацио" 2:1
0:1 - Бастос (25)
1:1 - Деак (41 - дузпа)
2:1 - Омрани (75)
Група 6:
"Айнтрахт" Франкурт - "Арсенал" 0:3
0:1 - Уилок (38)
0:2 - Сака (85)
0:3 - Обамеянг (88)
"Стандард" Лиеж - "Витория" Гимараеш 2:0
1:0 - Ханин (66-автогол)
2:0 - Мпоку (90)
Група 7:
"Порто" - "Йънг Бойс" 2:1
1:0 - Соареш (8)
1:1 - Нсаме (15-дузпа)
2:1 - Соареш (29)
"Рейнджърс" - "Фейенорд" 1:0
1:0 - Ожо (24)
Група 8:
"Лудогорец" - ЦСКА Москва 5:1
0:1 - Дивеев (11)
1:1 - Вандерсон (48)
2:1 - Лукоки (50)
3:1 - Кешерю (52)
4:1 - Кешерю (68)
5:1 - Кешерю (73-дузпа)
"Еспаньол" - "Ференцварош" 1:1
0:1 - Лопес (10-автогол)
1:1 - Варгас (60)
Група 9:
"Волфсбург" - "Олександрия" 3:1
1:0 - Арнолд (20)
2:0 - Мехмеди (24)
2:1 - Банада (66)
3:1 - Брекало (67)
"Гент" - "Сент Етиен" 3:2
1:0 - Давид (2)
1:1 - Хазри ((38)
2:1 - Давид (43)
2:1 - Нгаду (64)
3:1 - Перин (64-автогол)
3:2 - Камински (75-автогол)
Група 10:
"Рома" - "Истанбул Башакшехир" 4:0
1:0 - Кайсара (42-автогол)
2:0 - Джеко (58)
3:0 - Дзаниоло (71)
4:0 - Клуйверт (90)
"Борусия" Мьонхенгладбах - "Волфсбергер" 0:4
0:1 - Вайсман (13)
0:2 - Лейтгеб (31)
0:3 - Ритцмайер (41)
0:4 - Лейтгеб (68)
Група 11:
"Уулвърхемптън" - "Брага" 0:1
0:1 - Хорта (71)
"Слован" Братислава - "Бешикташ" 4:2
1:0 - Спорар (14)
1:1 - Ляич (29)
1:2 - Божиков (45-автогол)
2:2 - Спорар (58)
3:2 - Любичич (90)
4:2 - Моха (90)
Група 12:
"Манчестър Юнайтед" - "Астана" 1:0
1:0 - Грийнууд (73)
"Партизан" - АЗ Алкмаар 2:2
0:1 - Стенгс (13)
1:1 - Начо (42-дузпа)
2:1 - Начо (61)
2:2 - Боаду (67)