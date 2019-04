Мохамед Салах е бомбаджия - това се твърди в песен на феновете на "Челси", която скандализира футболните фенове по цял свят.

Преди първия мач от четвъртфиналите в Лига Европа между "сините" от Лондон и "Славия" Прага, почитатели на англичаните публикуваха клип, на който скандират срещу голмайстора на "Ливърпул" - Мохамед Салах.

Повечето фенове обаче определиха песента като расистка.

Мохамед Селах е от Египет, а подобни скандирания индиректно наричат футболиста - терорист.

Chelsea fans singing "@MoSalah is a bomber"



Surely @ChelseaFC & @kickitout will take action on these fans pic.twitter.com/B7tx3uNwrR