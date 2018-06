Аржентинската легенда Диего Марадона изправи косите на всички футболни фенове, след като едвам се прибра от трибуните след мача на гаучосите и Нигерия. Емоционалната победа на Лионел Меси и компания се отрази върху настроението на дон Диего, който танцува, моли се, спа, крещя и в крайна сметка бе прегледан от лекарски екип.

Той отказа обаче да бъде хоспитализиран и хвана самолета за Москва, където е следващия мач на Аржентина - осминафиналът срещу Франция.

В кратък клип в социалните мрежи легендарният футболист показа нагледно как се "лекува". Цярът за състоянието му е... текила!

Eish! Saw the effects of all this last night #Maradona pic.twitter.com/VLhdTCFZ4j