‌ نیکولای بودروف بلغارستانی امروز در تهران و زیر نظر دکتر ستوده در تست‌های مورد نظر باشگاه شرکت کرد و روز پنجشنبه نیز در تست‌های باقی مانده حاضر خواهد شد تا در صورت تایید به جمع شاگردان فرهاد مجیدی اضافه شود ‌