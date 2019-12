View this post on Instagram

Então é o grande diaA cabeça está a mil, as emoções a flor da pele, as mãos suam e o coração pula do peito. Esta é a espera do grande SIMMM!!! @diasleite me sinto imensamente especial por ter sido escolhido para o seu grande dia. Muito obg por confiar esse dia a mim I love you Hair by @jhonpradoo