Раул Мейрелеш прекара най-добрите периоди от кариерата си в "Челси" и "Ливърпул". Бившият португалски национал обаче в никакъв случай не скучае и след сбогуването си с футбола.

Тези дни 35-годишният Раул блести в ефира на една от най-гледаните телевизии в своята родина. Той е сред най-атрактивните участници в хитовото предаване Lipsync Portugal.

Визията му няма нищо общо с това, което помнят феновете - трансформацията включва внушителна брада и пищен костюм. Мейрелеш, който на терена се отличаваше с безкомпромисни единоборства, излезе на сцената с торбести оранжеви панталони и бял шал около торса.

Без да загатне за каквото и да е смущение, Раул се впусна в ритъма на танца и заедно със своите колеги заслужи бурни аплодисменти. Неговата задача бе да имитира покойния португалски изпълнител Антонио Вариашоеш и хит от 1983 г.

Raul Meireles is living his best life.pic.twitter.com/RoagvD11UF