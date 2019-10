Бившият футболист на "Бирмингам" и настоящ помощник-треньор на младежкия национален отбор на Англия Майкъл Джонсън смята, че най-добрият кандидат за президент на Българския футболен съюз е Стилиян Петров.

"Не мога да се сетя за по-добър човек от Стилия Петров, който да поведе българския футбол към XXI век със свежи идеи и визия", написа Джонсън в профила си в "Туитър".

I could’nt think of no better man than former @Bulgaria International @StanPetrov19 to lead #Bulgaria International football team into the 21st century with a fresh vision & ideas pic.twitter.com/hw4X6voKYz