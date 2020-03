Сезонът в тениса няма да бъде подновен по-рано от 7 юни. Това обявиха от Асоциацията на професионалните тенисисти (АТР) и Женската тенис асоциация (WTA), които спират всички турнири на клей заради коронавируса. Първоначално надпреварите при мъжете и жените трябваше да продължат съответно на 27 април и 2 май, но се отлагат.

За да не бъдат ощетени състезателите, ранглистите се замразяват до 7 юни и няма да се губят точки.

Joint Announcement: ATP & @WTA extend suspension of tours.



Due to the continuing outbreak of COVID-19, all ATP and WTA tournaments in the Spring clay-court swing will not be held as scheduled.