Националният селекционер Пламен Константинов обяви 14-те играчи, на които ще разчита за мачовете от световното първенство. В редуцирания списък няма изненади.

На мястото на отишлия си от тима със скандал Владислав Иванов влиза Петър Каракашев. Той ще си партнира на поста либеро с Теодор Салпаров.

Константинов залага на Георги Сеганов и Добромир Димитров като разпределители. Николай Учиков и Мирослав Градинаров ще бъдат диагонали.

Ето и пълния списък:


Разпределители:

Георги Сеганов

Добромир Димитров

 

Диагонали:

Николай Учиков

Мирослав Градинаров

 

Посрещачи:

Николай Пенчев

Розалин Пенчев

Валентин Братоев

Тодор Скримов

 

Централни блокировачи:

Виктор Йосифов

Николай Николов

Теодор Тодоров

Светослав Гоцев

 

Либера:

Теодор Салпаров

Петър Каракашев

 

Националите започват участието си в шампионата утре (9 септември) с мач от груповата фаза срещу Финландия във Варна.