Националният селекционер Пламен Константинов обяви 14-те играчи, на които ще разчита за мачовете от световното първенство. В редуцирания списък няма изненади.
На мястото на отишлия си от тима със скандал Владислав Иванов влиза Петър Каракашев. Той ще си партнира на поста либеро с Теодор Салпаров.
Константинов залага на Георги Сеганов и Добромир Димитров като разпределители. Николай Учиков и Мирослав Градинаров ще бъдат диагонали.
Ето и пълния списък:
Разпределители:
Георги Сеганов
Добромир Димитров
Диагонали:
Николай Учиков
Мирослав Градинаров
Посрещачи:
Николай Пенчев
Розалин Пенчев
Валентин Братоев
Тодор Скримов
Централни блокировачи:
Виктор Йосифов
Николай Николов
Теодор Тодоров
Светослав Гоцев
Либера:
Теодор Салпаров
Петър Каракашев
Националите започват участието си в шампионата утре (9 септември) с мач от груповата фаза срещу Финландия във Варна.