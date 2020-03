За първи път от 1954 г. насам мощните болиди на Формула 1 няма да преминат по улиците на Монако. Стартът в княжеството се отменя и няма да се проведе през 2020 г. Това обявиха от местната автомобилна федерация и заявиха, че няма да търсят възможност надпреварата да се проведе до края на годината.

Тренировките, квалификациите и самият старт в Монако трябваше да се състоят между 21 и 24 май, но заради разпространението на коронавируса в Европа, организаторите решиха да не рискуват.

В официалното съобщение се казва, че непредвидимостта на ситуацията, строгите мерки, взети за ограничаване на пътуванията, и притесненията на отборите правят провеждането на такъв старт невъзможно.

За да се проведе Гран при на Монако, организаторите трябва да осигурят специални условия в боксовете, както и да наемат близо 1500 доброволци.

"При такива условия не е възможно да се организира старт през тази година", се казва в заключение.

