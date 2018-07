Дейвид Бекъм спечели баса със Златан Ибрахимович. Двамата добри приятели направиха облог преди 1/4-финала от световното първенство по футбол между Англия и Швеция, спечелен от Трите лъва с 2:0.

Нападателят на "ЛА Галакси" предизвика легендата на "Манчестър Юнайтед" и сега ще трябва да изпълни своята част от баса. Това означава, че Златан е на път да посети мач на "Уембли", облечен с фланелка на Англия, а на полувремето ще похапне традиционната риба с пържени картофки.

След головете на Хари Макгуайър и Деле Али, реакциите на Бекъм и самия "Уембли" не закъсняха. Бившият играч на "Реал" Мадрид публикувайки в социалните мрежи колаж, в който шведът е с английска фланелка.

А стадион "Уембли" вече очаква 36-годишния Ибрахимович.

Look forward to seeing you, @Ibra_official



pic.twitter.com/GIyHg8bgrM