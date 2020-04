Дейвид Бекъм, Хари Кейн и Диего Марадона се събраха в един отбор. Чрез ФИФА те показаха колко много ценят усилията на здравните работници, които се борят с COVID-19.

Във видео, разпространено в социалните мрежи от световната централа, 50 футболни величия аплодираха хората, които всекидневно рискуват живота си на първа линия. Сред играчите са още Пеле, Кака, Серхио Рамос, Жерар Пике, Бастиан Швайнщайгер, Зинедин Зидан и други.

Кампанията се казва "Ние ще победим" - #WeWillWin.

To all the health care workers and other professionals who keep working like true heroes, an infinite applause. #HumanitysHeroes taking the fight to #COVID19 #WeWillWin #FIFA



https://t.co/7ubVCNHvvJ pic.twitter.com/jsHyorFJDJ