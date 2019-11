Гарет Бейл си навлече гнева на своите шефове в клубния си "Реал" Мадрид, както и на милиони фенове на "белите" след мача на Уелс и Унгария.

Футболистите от Острова постигнаха победа с 2:0, която ги класира за важните мачове на европейското първенство през 2020 г. Логично след последния съдийски сигнал празненствата на Бейл и компания бяха шумни. Привържениците обаче забелязаха едно знаме, което капитанът на Уелс и футболист на "Кралския клуб" развя.

"Уелс. Голф, Мадрид. В този ред" - това беше написано на флага, който висеше на трибуните. Самият Бейл се забавляваше, докато позираше зад него.

