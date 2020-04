Докато в Испания продължават догадките дали Гарет Бейл ще остане в "Реал" Мадрид и през следващия сезон, уелсецът даде интервю за британския канал "Би Ти Спорт". В него той разкрива, че най-ценният трофей в кариерата му е Десетата, спечелена от "Реал". Причината е, че това е бил първия трофей от Шампионската лига, който печели. Специално място в сърцето му има и купата от финала в Кардиф, защото се провежда в неговата родина.

"In the first leg I thought we were lucky to get the win. In the second leg they put on a real good show and shocked the world."



Gareth Bale reflects on how a charismatic young Ajax team shocked Real Madrid in last season's Champions League quarter-finals... #UCLThrowbacks pic.twitter.com/G7CQ2615Ko