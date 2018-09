В "Барселона" предстои революция! Каталунците обмислят да сменят емблемата си, а от нея да отпадне съществена част, която е там повече от век.

Става дума за абревиатурата "FCB" - Футболен клуб "Барселона". Тя се появява за първи път през 1910 г. в логото на тима, а в новия вариант я няма. Причината е, че подобно съкращение имат и няколко други европейски отбори, като "Байерн" Мюнхен и "Базел", така че това вече не е отличителна черта на каталунците.

На 20 октомври клубните членове ще се съберат и ще решат дали буквите трябва да бъдат премахнати от емблемата. За последно тя бе променяна през 2002 г., когато дизайнът бе модернизиран и бяха премахнати точките между буквите.

This is the proposed update to the Barça crest, subject to member approval

pic.twitter.com/csIHvX2ZyS