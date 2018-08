"Барселона" ще сключи сделка за привличането на Артуро Видал от "Байерн" Мюнхен. С това се похвалиха каталунците на своя официален сайт.

Очаква се в близките дни 31-годишният чилиец да пристигне в Барселона, където да премине медицински прегледи, да подпише официален договор и да бъде представен на специална церемония пред феновете.

„Футболен клуб "Барселона" и футболен клуб "Байерн" Мюнхен постигнаха споразумение за трансфера на играча Артуро Видал. Споразумението е за следващите 3 години и ще бъде сключено, след като играчът бъде подложен на медицински прегледи в близките дни. Скоро след това футболен клуб "Барселона" ще информира всички относно пристигането на футболиста чрез специална церемония по представянето му", се казва с съобщението.

[BREAKING NEWS] Agreement with Bayern Munich for the transfer of @kingarturo23 https://t.co/znSDr6c0VM