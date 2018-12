"Когато в 3:25 трябва да вдигнеш засада, а в 5:00 да си на семейна вечеря!" - такова бе положението на мача между "Транмиър" и "Моркамб" от Лига 2 на Англия.

Причината за шеговития коментар е български съдия и по-точно неговите... обувки!

Tranmere v morecombe linesman in his shoes. Has he got a note?? pic.twitter.com/ID6hud1XxV