Филипе Коутиньо официално е част от "Байерн" Мюнхен. С това се похвалиха от германския клуб.

Бразилецът пристига при баварците под наем от "Барселона", където не успя да се наложи. Сделката между двата тима всъщност е в размер на 8,5 млн. евро. Толкова ще платят от "Байерн" на каталунците. Те ще трябва да поемат и месечната заплата на Коутиньо, която e в размер на 11,23 млн. евро на година.

В договора е записана и клауза за откупуване в края на сезона. Според "Марка" тя е в размер на 120 млн. евро.

"I can't wait to pull on this shirt and play" @Phil_Coutinho is officially an #FCBayern player #ServusCoutinho pic.twitter.com/3ovigYxuA7