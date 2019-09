"Байер" Леверкузен отбеляза по красив начин Деня на Независимостта на България. Немският клуб реши да честити празника на всички български фенове със снимка с лика на Димитър Бербатов и българския флаг, а под нея написаха:

"Честит Ден на Независимостта на всички в България!".

Happy Independence Day to everyone in Bulgaria! pic.twitter.com/JzGn9Ne9P3