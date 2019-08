Благой Иванов-Багата ще се бие срещу Дерик Люис, по прякор Черния звяр в "Медисън Скуеър Гардън" в Ню Йорк, съобщи в Туитър журналист от ESPN. В момента се уточняват последните детайли около битката от UFC.

Дерик Люис е бивш претендент за титлата на организацията. В последния си мач Черния звяр отстъпи на Жуниор дос Сантос.

Мачът ще е част от галата на 2 ноември. Американецът е 5-и в ранглистата на UFC. След последното обновяване Иванов се изкачи до 10-ото място в нея.

Breaking: UFC is working on a bout between Derrick Lewis and Blagoy Ivanov for UFC 244 at MSG. Almost one year to the date of Lewis’ title shot against DC in the same building, and his first appearance since knee surgery earlier this year. pic.twitter.com/mM0LlbEfY1