Домът на един от шефовете в "Манчестър Юнайтед" - вицепрезидента Ед Уудуърд, беше атакуван по тъмно във вторник (28 януари). В социалните мрежи се появи видео, на което се вижда как вандали, сочени за феновете на "червените дяволи" от английските медии, хвърлят факли и бомбички в двора на имението на бизнесмена в Чешир.

Краткото съобщение към клипа е "Ед Уудуърд трябва да умре".

Some Man United fans dey throw Flares at Ed Woodward’s family House.

So if hin wife & children dey inside, una go attack them?



This action dey unacceptable. We hope say police go catch all the touts involved.



You no be #mufc fan! Real Utd fans no dey do things like this! pic.twitter.com/Ka514Ubq8l