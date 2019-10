Футболът ни върви все по-надолу и по-ниско едва ли можем да слезем. Това каза в интервю за „Важното, казано на глас“ по bTV радио легендата на ЦСКА и националния отбор по футбол Аспарух Никодимов.

По повод расистките скандирания и нацистките поздрави по време на мача снощи той коментира, че предварително се е говорило и „има съмнения, че нещо е подготвено нарочно“.

След случилото се на срещата правителството реши - преустановява отношенията си с Българския футболен съюз до подаване на оставка на президента на БФС Борислав Михайлов. Той първо отказа да се съобрази с призива, а няколко часа по-късно подаде оставка. Според Никодимов обаче оставка не се подава така.

Правим циркове, правителството няма право да се меси, от друга страна, този човек, който си е подал оставката, трябва да го направи на Конгрес на футболния съюз, коментира още Никодимов. Легендата на ЦСКА допълни, че шансът оставката да бъде приета е 50:50, но ако Михайлов има малко морал, не би трябвало да остане на поста.

По думите му надали някой се е занимавал да му оказва натиск да си промени мнението и да освободи поста.



Никодимов не очаква ревизията на БФС да излезе с конкретни резултати и разкрития за злоупотреби, защото „те са тарикати и предполагам, че са си поприкрили някои неща“.



По думите на легендата на ЦСКА оставката на националния селекционер Красимир Балъков е работа на футболния съюз. Не си спомням друг случай да е имало толкова много загуби и да е останал, допълни Никодимов.



Цялото интервю чуйте в прикачения файл.