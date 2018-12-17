"Арсенал" ще играе срещу БАТЕ Борисов, а "Интер" ще се изправи срещу "Рапид" Виена на 1/16-финал във втория по сила европейски клубен турнир Лига Европа. 

Другият английски гранд - "Челси" ще играе с "Малмьо", а "Лацио" - срещу "Севиля". 

Дерби на Иберийския полуостров също ще има в първата елиминационна фаза на надпреварата. "Спортинг" Лисабон ще се изправи срещу "Виляреал".

Ето и всички двойки от 1/16-финалите в турнира:

"Виктория" Пилзен - "Динамо" Загреб

"Брюж" - "Залцбург"

"Рапид" Виена - "Интер"

"Славия" Прага - "Генк"

"Краснодар" - "Байер" Леверкузен

"Цюрих" - "Наполи"

"Малмьо" - "Челси"

"Шахтьор" Донецк - "Айнтрахт" Франкфурт

"Селтик" - "Валенсия"

"Рен" - "Бетис"

"Олимпиакос" - "Динамо" Киев

"Лацио" - "Севиля"

"Фенербахче" - "Зенит"

"Спортинг" Лисабон - "Виляреал"

БАТЕ Борисов - "Арсенал"

"Галатасарай" - "Бенфика"

Снимка: Reuters

Първите мачове ще се играят на 14 февруари 2019 г., а реваншите са на 21 февруари. Финалът ще се играе в Баку на 29 май. 