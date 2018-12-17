"Арсенал" ще играе срещу БАТЕ Борисов, а "Интер" ще се изправи срещу "Рапид" Виена на 1/16-финал във втория по сила европейски клубен турнир Лига Европа.
Другият английски гранд - "Челси" ще играе с "Малмьо", а "Лацио" - срещу "Севиля".
Дерби на Иберийския полуостров също ще има в първата елиминационна фаза на надпреварата. "Спортинг" Лисабон ще се изправи срещу "Виляреал".
Ето и всички двойки от 1/16-финалите в турнира:
"Виктория" Пилзен - "Динамо" Загреб
"Брюж" - "Залцбург"
"Рапид" Виена - "Интер"
"Славия" Прага - "Генк"
"Краснодар" - "Байер" Леверкузен
"Цюрих" - "Наполи"
"Малмьо" - "Челси"
"Шахтьор" Донецк - "Айнтрахт" Франкфурт
"Селтик" - "Валенсия"
"Рен" - "Бетис"
"Олимпиакос" - "Динамо" Киев
"Лацио" - "Севиля"
"Фенербахче" - "Зенит"
"Спортинг" Лисабон - "Виляреал"
БАТЕ Борисов - "Арсенал"
"Галатасарай" - "Бенфика"
Първите мачове ще се играят на 14 февруари 2019 г., а реваншите са на 21 февруари. Финалът ще се играе в Баку на 29 май.