"Барселона" шокира футболните привърженици с вида на екипите за сезон 2019/2020. Каталунците се придържат към традиционните цветове - синьо и червено, само че този път те са съчетани не в райета, а в... квадрати.

Тениските, които напомнят шахматна дъска, ще бъдат носени от Лионел Меси и съотборниците му, от женския футболен тим на каталунците и от всичките им други отбори. Дизайнът не е просто хрумване. Той кореспондира с историята на град и архитектурата на Барселона.

Квадратите са препратка към известното разположение на сградите в центъра на града по идея на прочутия архитект Антони Гауди. В горната част има елемент с цветовете на каталунския флаг, който винаги грее на екипите на "Барса".

Гащетата са изцяло сини, на чорапите има и червен елемент.

Barcelona

For the people that move the city forward

Talent takes different shapes pic.twitter.com/3CoyAQifV3