Бившият футболист на "Манчестър Юнайтед" и националния отбор на Англия, а сега звезда на американския "Ди Си Юнайтед" - Уейн Рууни, е бил арестуван на летището във Вашингтон на 16 декември 2018 г. Информации за случката обаче излизат едва сега.

Рууни се прибирал от посещение по работа в Саудитска Арабия. На летището във Вашингтон той задействал алармата на една от вратите. Органите на реда веднага предприели действия и задържали футболиста. Той платил глоба в размер на 25 долара, както и разноски за 91 долара и след това бил освободен.

