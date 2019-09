8 привърженици на националния отбор по футбол на Чехия са били арестувани в Прищина. Причината е тяхно намерение да пуснат дрон със знаме с надпис "Косово е сръбско" да прелети над стадиона по време на мача от квалификациите за европейско първенство през 2020 г.

Срещата Косово - Чехия трябва да се изиграе днес (7 септември). Тя е от групата на България.

Ден преди мача 8 човека от гостуващата агитка са били арестувани - 6 мъже и 2 жени. Един от феновете има и сръбско гражданство. Причината е, че у тях е открит дрон и знамена, на които пише "Косово е сръбско". Според местните власти в Косово, те са щели да опитат да развеят знамето по време на мача, докато управляват дрона извън съоръжението.

#Kosovo police found tonight a drone w/ flag “Kosovo is Serbia” at #Czech football far-right hooligans who came to attend tomorrow’s #KosCze match. Atmosphere has been so positive at Fadil Vokrri stadium last years, I’m bringing my 5year old. #Dardanians have only love to give. pic.twitter.com/0FjZra3KDi