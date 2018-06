Френският нападател Антоан Гризман изпълни обещанието си и разкри къде ще продължи кариерата си. За щастие на феновете на "Атлетико" Мадрид, голмайсторът реши да остане на "Уанда Метрополитано" и да носи бяло-червената фланелка и занапред.

Гризу бе спряган за сигурно попълнение на "Барселона". Каталунците направиха пореден опит да го привлекат в редиците си, но французинът реши да е верен на последния победител в Лига Европа. Гризман премина в мадридския клуб през 2014 г. от "Реал" Сосиедат. От тогава той има 143 мача и 79 гола за "дюшекчиите".

Французинът обяви своето решение по нетрадиционен начин, но изпълни обещанието си бъдещето му да е ясно преди първия мач на французите на Мондиала в Русия.

Видео с участието на Гризман бе излъчено по испанска телевизия, след като той самият анонсира това в социалните мрежи. В него участва само той, а посланието е ясно - "Оставам у дома".

След това нападателят публикува кратък клип и в Туитър, под който написа "Моите фенове, моят отбор, моят дом".

Mi afición, mi equipo, MI CASA! @atleti



Mes supporters, mon équipe, MA MAISON ! @AtletiFR



My fans, my team, MY HOME!!! @atletienglish pic.twitter.com/ByD8Cju5Yb