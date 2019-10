Футболистите от английския национален отбор не пропуснаха да коментират разгромната си победа над България с 6:0 в София, както и грозния расистки скандал по трибуните.

Срещата от евроквалификациите беше прекъсвана два пъти през първото полувреме заради неприемливи подвиквания и звуци от трибуните.

Едно от лицата на борбата с расизма на Острова - Рахийм Стърлинг, публикува няколко кратки съобщения след мача.

"Съжалявам, че България беше представена от такива идиоти по трибуните на собствения си стадион. Все едно... 6:0. Връщаме се у дома, свършихме си работата. Лек път на феновете", написа Стърлинг.

Feeling sorry for Bulgaria to be represented by such idiots in their stadium. Anyway.. 6-0 and we go back home, at least we did our job. Safe travel to our fans, u guys did well — Raheem Sterling (@sterling7) October 14, 2019

Минути преди това той припомни думи на селекционера Красимир Балъков, че в Англия имат по-големи проблеми с расизма и написа: "Не съм сигурна, че е така, шефе!"

Mmmmh ... Not sure about this one chief https://t.co/Jyjr6vFtA8 — Raheem Sterling (@sterling7) October 14, 2019

Маркъс Рашфорд също сподели какво е да играеш пред такава публика. "Не беше лесно да се играе в тази ситуация. Това нещо не трябва да се случва през 2019 г. Гордея се, че се вдигнахме и спечелихме трите точки, но това трябва да престане"

Not an easy situation to play in and not one which should be happening in 2019. Proud we rose above it to take three points but this needs stamping out. pic.twitter.com/jTnUGOa8z2 — Marcus Rashford (@MarcusRashford) October 14, 2019

Той не пропусна да похвали и капитана на България Ивелин Попов, който на полувремето отиде при феновете, за да разговаря с тях.

"Трябва да спомена това, което капитанът на България направи на полувремето. Да се изправиш и да направиш правилното нещо - това не трябва да остане незабелязано"

Also been told what the Bulgaria captain did at half-time. To stand alone and do the right thing takes courage and acts like that shouldn’t go unnoticed. #NoToRacism — Marcus Rashford (@MarcusRashford) October 14, 2019

Джеси Лингард призова УЕФА да направи нещо по въпроса с расизма. "Всеки един от тези момчета в английския тим е по-силен от тези по трибуните, които се опитаха да разрушат тази красива игра"

Every one of those @England boys are stronger than those who chose to destroy the beautiful game! @UEFA must do something about this! #Shameful pic.twitter.com/EPoOWlbfTY — Jesse Lingard (@JesseLingard) October 14, 2019

Хари Магуайър заяви, че победата е най-добрият отговор на расизма. "Отговорихме по най-добрия начин. Гордея се с всеки един. Във футбола няма място за това непристойно поведение. Нещо трябва да се направи"

The best way to bounce back. Proud of the team. There’s no place in football for that - disgraceful behaviour. Something must be done. @England — Harry Maguire (@HarryMaguire93) October 14, 2019

Хари Кейн също заяви, че е горд от поведението на отбора. "Страхотно представяне. Гордея се с тази задружност, която показахме при тези грозни условия. Расизмът няма място в обществото и футбола. Трябва да изчезне завинаги"