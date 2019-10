Кадри с расистки прояви на български фенове и нацистки символи по време на европейската квалификация между България и Англия, завършила 0:6 в полза на "Трите лъва", бяха показани в ефира на английска телевизия.

Според анализаторите в студиото на предаването Иън Райт и Рой Кийн, кадрите са от първото полувреме. Вижда се как дебютиралият за Англия в този мач Тайрън Мингс прави жест към селекционера Гарет Саутгейт и той се обръща към официалните лица.

Играта бе спряна на два пъти в мача, а при първия случай бе спазен задължителният протокол на УЕФА, при който дикторът отправи призив към публиката на стадиона.

В края на първото полувреме голяма група български фенове напусна терена, а на почивката капитанът на българския отбор Ивелин Попов разговаря с привържениците в опит да ги усмири.

Also been told what the Bulgaria captain did at half-time. To stand alone and do the right thing takes courage and acts like that shouldn’t go unnoticed. #NoToRacism