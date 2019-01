Преди дни Анди Мъри даде емоционална пресконференция, на която заяви, че го боли! Боли го много и не знае дали ще издържи! Британецът говореше за бедрото си, а сълзите бяха заради цялата кариера.

И въпреки това Мъри стисна зъби и излезе на корта за мача от първия кръг на Откритото първенство на Австралия по тенис. Негов съперник беше испанецът Роберто Баутиста Агут. Това обаче нямаше значение. Единственият, който беше аплодиран, бе Анди, а той, в типично свой стил и на инат, предостави на феновете на тениса истинско зрелище.

След като загуби първите два сета, британецът, който има в колекцията си 3 титли от Големия шлем и 2 олимпийски титли, сякаш се възроди. Почти на един крак той успя да направи резултата 2:2 и то след два тайбрека!

В петия решителен сет Агут надделя, но едва ли някога кортовете в Мелбърн са чували толкова аплодисменти за отпаднал в първия кръг тенисист! Дори след мач, продължил 4 часа и 10 минути.

Анди бе изненадан с 3-минутен клип, в който колегите му, които през цялата му кариера са го считали за конкурент, му отправиха окуражителни думи и му пожелаха да се пребори с болката и отново да се върне на корта.

